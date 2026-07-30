Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
30-Июль, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 12:49
Жаңылыктар

Лейлекте көмүр казууда мамлекетке 201 млн сомдон ашык зыян келтирилгени аныкталды

Башкы прокуратура тараткан сүрөт.
Башкы прокуратура тараткан сүрөт.

Башкы прокуратура Баткен облусунун Лейлек районунда көмүр казуудагы мыйзам бузуулардан мамлекетке 201 млн сомдон ашык зыян келтирилгенин билдирди.

Башкы көзөмөл органынын маалыматына ылайык, Ош экологиялык прокуратурасы Лейлектеги токой чарбасынын аймагында көмүр казуу иштеринин мыйзамдуулугу боюнча текшерүү жүргүзгөн. Анда жооптуу кызмат адамдары мыйзамсыз жүргүзүлүп жаткан иштерди өз убагында токтотуу үчүн ыйгарым укуктарын талаптагыдай аткарбаганы аныкталган.

“К-А” жана “К-А П” ишканалары бөлүнүп берилген жерден тышкары 100 миң 519 чарчы метр токой жеринин кыртышын мыйзамсыз бузуп, 739 миң 494 куб метр калдыктарды төгүп, милдеттүү төлөмдөрдү которбогону такталган.

Жыйынтыгында токойго 66 млн 342 миң 540 сом зыян келтирилип, бюджетке 135 млн 214 миң 453 сом түшпөй калган. Жалпы зыян 201 млн 556 миң 993 сомду түзгөн.

Бул фактылар боюнча Кылмыш-жаза кодексинин “Кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу” жана “Жер казынасын коргоо жана пайдалануу эрежелерин бузуу” беренелери менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. (BTo)

Дагы караңыз

Орусияда Telegram'дын негиздөөчүсү Дуровго террорчулук тууралуу айып тагылды

АКШ Ирандын мунайын ташыган танкерлерге санкция салды

“75чилердин иши”: Ташиевдин адвокаты райондук соттун өкүмүнө каршы арыз берди

Бишкек – Балыкчы жүргүнчү поездин таш менен чапкан өспүрүмдөр аныкталды

Мэрия “Мадина” базары 1-августта жабылбай турганын билдирди

"Коммерсант": Wildberries Казакстандан кампа издеп жатат

Иорданиядагы базага сокку урулгандан кийин АКШ Иранга каршы катуу жооп кайтарыларын эскертти

Шерине

XS
SM
MD
LG