Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
1-Август, 2026-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 13:08
Жаңылыктар

Көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө 700 ыктыярчы тартылат

Көчмөндөр оюнунун ачылышы. (архив)
Көчмөндөр оюнунун ачылышы. (архив)

VI Дүйнөлүк Көчмөндөр оюндарын уюштуруу жана өткөрүү үчүн 700 ыктыярчы тартылат. Бул тууралуу оюндун Эл аралык катчылыгынын жетекчиси Белек Үсөнбеков 31-июлда журналисттерге билдирди.

Анын айтымында, ыктыярчыларды тандоо быйыл мартта башталган. 700 адам Кыргызстандан гана эмес, башка өлкөлөрдөн да тандалып алынган.

Ыктыярчылар спорттук, маданий жана илимий иш-чараларды уюштурууга көмөктөшөт. Ошондой эле Көчмөндөр оюнунун ачылышын уюштурууга, келген конокторду, катышуучуларды - аэропорттордон, автобекеттерден жана чек арадан тосуп алууга жардамдашат.

Дүйнөлүк Көчмөндөр оюндары быйыл Кыргызстанда 31-августта башталып, 6-сентябрда жыйынтыкталат.

30-31-август жана 1-сентябрь күндөрү Бишкек шаарында Шанхай Кызматташтык Уюмунун (ШКУ) саммити да болот. Кыргыз бийлиги бул иш-чараларга 21 мамлекеттин жетекчилери катышарын кабарлаган.(ZKo)

Шерине

XS
SM
MD
LG