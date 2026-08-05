Сүлүктүдө шахтадагы кырсыктан чет өлкөлүк кызматкер каза болду

Баткен облусунун Сүлүктү шаарындагы көмүр кенинде “Магомед” компаниясы иштетип жаткан шахтада кырсык болуп, бир кызматкер каза тапты.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында 4-августта шахтада эки кенчи уранды астында калганы тууралуу маалымат түшкөн. Кырсык болгон жерге ӨКМдин Тоо кырсыгынан куткаруу кызматынан алгач 11, кийин кошумча 13 жалпы 24 куткаруучу тартылган.
Шахтанын 50 метр тереңдигинде төрт тирөөч сынып, 30 куб метр уранды түшкөнү аныкталган. Кырсык болгон жерден бир кызматкер – Кытайдын 60 жаштагы жараны куткарылып, “Тез жардам” кызматына тапшырылган. Урандынын астында калган экинчи чет элдик кызматкер каза болгон. Ал кайсы өлкөнүн жараны экени айтылган жок.
Куткаруу иштеринин жүрүшүндө саат 9:56да экинчи жолу уранды түшүп, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин беш куткаруучусу уранды астында калып калган. Саат 10:38де алардын баары аман-эсен куткарылган.
27-апрелде да Сүлүктү шаарындагы “Кара-Садак” көмүр шахтасында кырсыктан бир адам каза болгон. Сүлүктүдөгү шахталарда мындай кырсыктар утур-утур катталып турат. (JsA)
Шерине