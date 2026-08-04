Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
4-Август, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 15:56
Жаңылыктар

1-октябрдан баштап өлкөдө эң аз пенсия 8 800 сом болот

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

Кыргызстанда ушул жылдын 1-октябрынан тарта эң аз пенсия 8 800 сом болот. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев “Кабар” улуттук маалымат агенттигине берген кенен интервьюсунда айтты.

Ал буга чейин пенсия жыл сайын 200-300 сом, эң көп дегенде 500 сомго жогоруласа бул жолу сезилерлик көтөрүлө турганын билдирди.

“1-октябрдан баштап минималдык пенсия 8 800 сом болот. Бул бүгүнкү күнгө салыштырганда 1 700 сомго көп. Камсыздандыруу фондуна түшкөн каражат көбөйүп, пенсияны көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болуп жатат”, - деди ал.

Кыргызстанда пенсия акыркы жолу 2025-жылдын 1-октябрында жогорулап, эң аз пенсия 7100 сом болгон.

Кыргызстандын Конституциясынын 44-беренесине ылайык, “пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам жашоо минимумунан төмөн болбошу керек”.

Улуттук статистикалык комитеттин 2026-жылдын экинчи жарым жылдагы эсеби боюнча Кыргызстанда жашоо минимуму 9 873 сом. Пенсия курагындагы адамдардыкы 8 720 сом деп көрсөтүлгөн.

Ушул жылдын апрель айындагы маалыматка ылайык, өлкөдө 815 миңден ашуун пенсионер бар. (BTo)

Дагы караңыз

Кыргызстанда адамдын сөөгүн крематорийде өрттөөгө тыюу салынды

Алагөзов "чет өлкөлүктөр Кыргызстанда бир да объектини кайтарбай турганын" айтты

Орусияда дрон соккусунан он киши жабыркады, Wildberries'тин кампасы өрттөнүүдө

Украинада дрон жана ракета соккусунан бир нече өмүр кыйылды

Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенко кызматтан бошотулду

Өкмөттө күйүүчү майга байланыштуу өлкөдөгү кырдаал талкууланды

АКШ Кыргызстандын жарандарына виза үчүн күрөөнү 20 миң долларга чейин көтөрдү

Шерине

XS
SM
MD
LG