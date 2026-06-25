Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
25-Июнь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 20:47

Эркиндик

"Эду сүрүп чыкты". "Чардын" ээси Жапаровго даттанды

"Эду сүрүп чыкты". "Чардын" ээси Жапаровго даттанды
Embed
"Эду сүрүп чыкты". "Чардын" ээси Жапаровго даттанды

No media source currently available

0:00 0:08:01 0:00
Түз линк

Бул арада президент Нарын облусунун Ат-Башы районундагы “Чар” эс алуу жайынын айланасындагы окуяны териштирүү тапшырмасын берди. Бул эс алуу жайын уюштурган ишкер Исабек Абдыгазиев УКМКнын мурдагы жетекчилигинин кысымына туш болуп, бизнесинен ажыраганын айтып чыккан. Ал президентен ушул маселеге көңүл буруп, мыйзам чегинде чара көрүүнү өтүнгөн.

https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan_naryn/29784685.html

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG