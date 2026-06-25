"Эду сүрүп чыкты". "Чардын" ээси Жапаровго даттанды
Бул арада президент Нарын облусунун Ат-Башы районундагы “Чар” эс алуу жайынын айланасындагы окуяны териштирүү тапшырмасын берди. Бул эс алуу жайын уюштурган ишкер Исабек Абдыгазиев УКМКнын мурдагы жетекчилигинин кысымына туш болуп, бизнесинен ажыраганын айтып чыккан. Ал президентен ушул маселеге көңүл буруп, мыйзам чегинде чара көрүүнү өтүнгөн.
Чыгарылыштар
-
-
Июнь 24, 2026
Кыргызстанда “Ширшов фонду” түзүлдү
-
Июнь 23, 2026
“Ширшов” коомдук фонду эмне менен алектенет?
-
-
Июнь 23, 2026
Ирандын ураны Казакстандын кампасына түшөбү?
-
Июнь 22, 2026
“Жапаровду үчүнчү мөөнөткө бар дегенди айткан жокмун”
Шерине