2023-жылы "Коопсуз шаар" долбоорунан 392,4 млн сом айыппул чогулган

Финансы министрлиги мамлекеттик бюджеттин 2023-жылдын январь-ноябрь айларындагы аткарылышы тууралуу берген маалыматына ылайык, Кыргызстандагы "Коопсуз шаар" долбооруна төгүлгөн айыппулдардан бюджетке 392 млн 403 миң сом түшкөн.



Мындан тышкары аталган долбоорго төлөнгөн айыппулдардын туум, финансылык санкциялардын суммасы 98 млн 299 миң сомго жеткен.



Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн “Коопсуз шаар” долбоору 2019-жылы иштей баштаган. Ага ылайык Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларга, Бишкек-Торугарт, Бишкек-Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Долбоорду орусиялык “Вега” концерни ишке ашырган.



Ички иштер министрлиги "Коопсуз шаар" системасынан тышкары жол эрежелерин бузууларды аныктаган отуздан ашуун "Автоураган" аппараттык-программалык комплексин сатып алган. Анын 10у стационардык, 22си мобилдүү. Жыйынтыгында автокырсыктардын саны үч жыл ичинде 38% азайган.



“Коопсуз шаар-2” долбоорун уткан Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd кытайлык компаниясы жети облус, эки чоң шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек болчу.



Бул долбоор пландалган мөөнөтүндө ишке ашпай калгандыктан, Санарип өнүктүрүү министрлиги Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd компаниясын былтыр сотко берген.(ZKo)