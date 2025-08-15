Катуу жааган жамгыр, суу ташкыны Кашмирде ондогон кишинин өмүрүн алды

Талаштуу Кашмир чөлкөмүнүн Индияга караштуу аймактарында азыркыга чейин 46 кишинин өлүмү тастыкталды. Туристтер көп каттаган Чашоти калаасында 200дөн ашуун адам дайынсыз. Бир нече күндөн бери тынбай жааган катуу жамгырдан улам дарыялар нугунан чыгып бууракандап, топурак-таш аралаш суу ташкыны топтолгон адамдарды, үйлөрдү агызып кетти. Кашмирдин Пакистан тарабында, жанындагы аймактарда 23 кишинин өлүмү такталды. Дагы ондогон кишини издөө иштери жүрүп жатат.
