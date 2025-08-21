Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
21-Август, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 16:59
Жаңылыктар

Баткенде жети айда 16 бала сууга чөгүп каза болду

Сууга түшүүгө болбой турган жерге коюлган эскертүү тактасы. Иллюстрациялык сүрөт.
Сууга түшүүгө болбой турган жерге коюлган эскертүү тактасы. Иллюстрациялык сүрөт.

Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдагандай ушул жылдын жети айында облус аймагынан 16 бала сууга чөгүп каза болду.

Облустук милиция кооптуу деп эсептелген канал, көлмө жана суу сактагычтардын айланаларына эскертүү тактайчалары орнотулуп, айланасында жашаган жергиликтүү тургундарга коопсуздук чаралары тууралуу маалымат берилип келатканын билдирди.

“Мындан тышкары, кооптуу аймактарды тосуу жана кошумча белгилерди орнотуу максатында өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына каттар да жөнөтүлүп турат”, - деп айтылат маалыматта.

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (ӨКМ) маалыматында былтыр алты айда 46 киши сууга чөккөн. Алардын тогузу Ысык-Көлдө катталган. 2023-жылы Кыргызстанда 95 адам сууга агып же чөгүп каза болгон, анын ичинен 36сы балдар. (JsA)

Дагы караңыз

Орусия Украинага 500дөй дрон учурду

Кыргызстанда мал-жандыкты сыртка ташууга убактылуу тыюу салынды

Июнь коогасы: 16 жылга соттолгон Абдуллаеванын иши кайра каралат

Израилдин коргоо министри Газа шаарын ээлөө планын жактырды

Улуу Британия “Капитал банкка” жана анын директоруна санкция салды

Садыр Жапаров кыргыз банктарына салынган санкция боюнча Трамп менен Стармерге кайрылды

Байсалов дарыгерлерге “чай пул” берүү өкмөттүн позициясы эмес экенин айтты

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG