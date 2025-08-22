Линктер

22-Август, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 20:58

Украинадагы уруш: Путин Зеленскийге жолугуудан качабы?

Украинадагы уруш: Путин Зеленскийге жолугуудан качабы?
Август айынын ортосунда Украинадагы согушту токтотуу аракеттери ыкчамдап, дүйнөнүн назары бурулду. Алгач Аляскадагы Трамп-Путин жолугушуусу, андан кийинки Вашингтондогу Зеленский жана Европанын лидерлеринин Трампка зыяраты Украинадагы согушту токтото алабы деген суроого жооп издедик.

