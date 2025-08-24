Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
24-Август, 2025-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 17:59
Жаңылыктар

Бишкектеги соода борборунда бир кыз кулап, каза болду

24-августта Бишкектеги “ЦУМ-2” соода борборунда 21 жаштагы кыз 4-кабаттан кулап каза болду. Бул тууралуу “Азаттыкка” Бишкек шаарынын Свердлов райондук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Ал соода борбордун эскалаторунан секирип кетип, 1-кабатка түшүп, ошол жерде үзүлгөн.

Саат 12:30дар чамасында милицияга кабар түшүп, ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барган. Алдын ала маалымат боюнча, 2004-жылы туулган М.С. аттуу кыз өз жанын кыйган болушу мүмкүн деп божомолдонууда.

Райондук милиция бардык зарыл экспертизаларды дайындаган.

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG