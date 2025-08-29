Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
29-Август, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 20:47

Эксперттер талдайт

Эгемен элдин келечеги: Эркин өлкө, ачык коом, изденген муун

Эгемен элдин келечеги: Эркин өлкө, ачык коом, изденген муун
Embed
Эгемен элдин келечеги: Эркин өлкө, ачык коом, изденген муун

No media source currently available

0:00 0:52:50 0:00
Түз линк

Кыргызстан эгемендигинин 34 жылын белгилеп жатат. Бул майрам геосаясий окуялар кызып, «Азаттыктын» «Эксперттер талдайт» программасында бул майрамды утурлай Кыргызстан эгемендигин кантип дагы бекемдейт, андагы башкы мүмкүнчүлүктөрү жана тобокелчиликтери эмнелер деген суроолордун талкуулоону чечтик. Биздин студиябызга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев, саясий аналитик Кубанычбек Таабалдиев, окумуштуу профессор Венера Сайпидин, ишкер Узакбек Бакиров катышты.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG