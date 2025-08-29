Эгемен элдин келечеги: Эркин өлкө, ачык коом, изденген муун
Кыргызстан эгемендигинин 34 жылын белгилеп жатат. Бул майрам геосаясий окуялар кызып, «Азаттыктын» «Эксперттер талдайт» программасында бул майрамды утурлай Кыргызстан эгемендигин кантип дагы бекемдейт, андагы башкы мүмкүнчүлүктөрү жана тобокелчиликтери эмнелер деген суроолордун талкуулоону чечтик. Биздин студиябызга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев, саясий аналитик Кубанычбек Таабалдиев, окумуштуу профессор Венера Сайпидин, ишкер Узакбек Бакиров катышты.
