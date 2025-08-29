БУУнун Коопсуздук кеңеши чукул жыйынында Украинадагы кырдаалды талкуулайт

29-августта кечинде Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши Нью-Йоркто чукул жыйынга чогулат. Анда Украинанын делегациясы 28-августта Киевде Орусиянын аба соккуларынан канча киши өлүп, кандай жоготуулар болгону тууралуу маалымат берип, ок атууну токтотууга жана жай тургундарды коргоп калууга эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурат.
Ушул эле күнү Украинанын президенттик администрация жетекчиси Андрей Ермак жана Улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешинин катчысы Рустем Умеров Нью-Йоркто АКШ президентинин атайын чабарманы Стив Уиткофф менен сүйлөшүү өткөрөөрү пландалган.
