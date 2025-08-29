АКШ өкмөтү Украинага 3350 узартылган аралыктагы ERAM ракеталарын сатуу маселесин жактырды

Жалпысынан 825 миллион долларлык келишим аркылуу ERAM ракеталарынан сырткары аларды колдонууда керектелчү аппараттар, кошумча бөлүктөр жана программалык камсыздоо кошо берилээри каралган. Каражатты Дания, Нидерланды, Норвегия жана АКШнын чет элдик аскердик финансылоо программасы бөлүп бермекчи.
АКШнын Мамлекеттик департаменти тараткан маалыматта бул демилге Украинанын жана жалпы региондун коопсуздугун бекемдөө, абадан коргонуу кудуретин күчтөндүрүү максатын көздөй турганы айтылат.
The Wall Street Journal басылмасы буга чейин эң узак дегенде 450 километрлик радиусту камтый ала турган ракеталарды сатуу маселеси АКШ-Украина-Орусия саммитинен кийин чечилет деп жазган эле.
