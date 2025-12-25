Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
26-Декабрь, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 06:33

Бүгүн Азаттыкта

Тажик-ооган чек арасында куралдуу кол салуу болду

Тажик-ооган чек арасында куралдуу кол салуу болду
Embed
Тажик-ооган чек арасында куралдуу кол салуу болду

No media source currently available

0:00 0:21:47 0:00
Түз линк

Күйөөсүнүн колунан каза тапкан Жибек Рустемованын сөөгү жерге берилди. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев күнөөлүү адам мыйзам чегинде эң оор жаза аларын билдирди. Рождество майрамына карабастан орус армиясы Украинанын бир катар аймактарына ракеталык чабуул койду. Бул арада орус бийлиги өз аймагында жүздөн көп украин дронун атып түшүргөнүн кабарлады. Бишкекте төртүнчү Элдик курултайга 700дөй делегат катышууда. Бул жолу көйгөйлөрдү айткандар менен кошо бийликтин дарегине мактоо жолдогондор басымдуу болууда.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG