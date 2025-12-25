Тажик-ооган чек арасында куралдуу кол салуу болду
Күйөөсүнүн колунан каза тапкан Жибек Рустемованын сөөгү жерге берилди. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев күнөөлүү адам мыйзам чегинде эң оор жаза аларын билдирди. Рождество майрамына карабастан орус армиясы Украинанын бир катар аймактарына ракеталык чабуул койду. Бул арада орус бийлиги өз аймагында жүздөн көп украин дронун атып түшүргөнүн кабарлады. Бишкекте төртүнчү Элдик курултайга 700дөй делегат катышууда. Бул жолу көйгөйлөрдү айткандар менен кошо бийликтин дарегине мактоо жолдогондор басымдуу болууда.
Чыгарылыштар
-
Декабрь 24, 2025
2026-жылдын бюджети: Мектеп, бала бакча, жол салынат
-
Декабрь 23, 2025
АКШ: Өз ыктыяры менен кеткен мигранттарга 3000 доллар берилет
-
Декабрь 22, 2025
Германия: Тажик оппозициясы акция өткөрдү
-
Декабрь 19, 2025
АКШ Green card лотереясын убактылуу токтотот
-
Декабрь 18, 2025
Орусияда киши колдуу болгон Кобилжондун сөөгү Тажикстанга коюлду
-
Декабрь 17, 2025
Австралия: Бонди Бичтеги калабанын курмандыктары жерге берилди
Шерине