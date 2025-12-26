Украина: Зеленский Трамп менен жолугат, согушта 158 миңдей орусиялык набыт болду
Украинада согушта туткунга түшкөн Айбектин энеси кыргыз бийлигине кайрылды. Күйөөсү атып өлтүргөн Жибек Рустемованын ишин мындан ары Улуттук коопсуздук комитети иликтейт. Кылмышка шектүү, мурдагы милиция кызматкери атайын кызматтын тергөө абагына которулганы маалымдалды. Бишкекте IV Элдик курултай жыйынтыкталып, президент өлкөдөгү кырдаал, шайлоо мыйзамы, экономикадагы жагдайга токтолду. Делегаттар бул жолку курултайда сөз эркиндиги, адам укугу, сот адилеттиги тууралуу сөз кылган жок.
