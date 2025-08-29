Киев облусунда 29-август аза күтүү күнү деп жарыяланган

Бейшембиге караган түнү Киевге атылган ракеталар менен дрондордон өлгөндөрдүн саны 23кө жетти, төртөө жаш балдар. Дагы сегиз киши дайынсыз, - деп билдирди украин бийликтери. Бул күнкү чабуулдардан Днепропетровскиде эки киши каза тапты.
Украин тарап орус армиясы Киевге соккуда "Шахед" дрондорун жана ар кайсы ракеталарды, анын ичинде аэробаллистикалык Х-47М2 "Кинжалды" колдонду деп эсептейт. 29-августка караган түнү орус армиясы Украинага дагы 68 дрон менен чабуул жасады, Орусиянын коргоо министрлиги бул түнү украиндердин 54 дронун жок кылганын кабарлады.
Бейшембиде Орусия Украинага каршы 600дөй дрон жана ракеталар менен сокку урган.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Батыш мамлекеттерин биргелешип Путинге басымды күчөтүүгө үндөдү.
Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков, соккулар тууралуу комментарий берип жатып, Москва сүйлөшүү процессинин уланышына кызыкдар экенин, армиянын "аскердик инфраструктурага чабуул коюшунан эч кандай карама-каршылык көрбөй жатканын" айтты.
