АКШнын мамкатчысы Марко Рубио USAID жабылганын билдирди

Мамлекеттик катчы Марко Рубионын айтымында, Эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиктин (United States Agency for International Development - USAID) жабылышы январь айынан бери ондогон салык төлөөчүлөрдүн миллиарддаган дооларлык каражатын үнөмдөп калууга өбөлгө түзгөн. Бул тууралуу Рубио Х социалдык тармагындагы баракчасына жазган.
"Январдан бери биз салык төлөөчүлөрдүн ондогон миллиар долларын үнөмдөдүк. Ал эми негизги программалардын айрымдарын Мамлекеттик департаментке бергенден кийин USAID расмий жоюлат”.
Уюмду жоюу иштерин АКШнын Административдик-бюджеттик башкармалыгынын директору Рассел Воут колго алат.
Ушул жылдын март айында АКШ Эл аралык өнүктүрүү агенттигинин (United States Agency for International Development - USAID) программаларынын 83% токтоткон. Анда Рубио 5200 келишим жокко чыгарылганын маалымдаган.
Февралда президент Дональд Трамптын администрациясы мамлекеттик чыгымдарды азайтуу максатында агенттикти жабуу аракетин көрүп жатканы маалымдалган.
Эл аралык гуманитардык уюмдар мындай кадам "айрым жерлерде апаатка жеткириши" ыктымал деп эскертип келишет.
Көз карандысыз өкмөттүк агенттикти 1961-жылы Конгресс түзгөн, ага жыл сайын жакыр өлкөлөрдү каржылоо үчүн миллиарддаган доллар бөлүнүп келген. (KS)
Шерине