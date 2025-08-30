АКШнын соту Трамптын бажы төлөмдөрү тууралуу чечимин мыйзамсыз деп тапты

АКШнын Федералдык апелляциялык соту мурдагы инстанциянын чечимин бекемдеп, Ак үйдүн өнөктөш өлкөлөрдүн көбүнө импорттук пошлина киргизүү тууралуу чечимин мыйзамсыз деп тапты.
Сот АКШ президенти Дональд Трамп бажы төлөмдөрүн киргизген чечимдеринде негиз кылган мыйзамда президентте андай укуктар камтылбаган деген тыянакка келди.
Өзгөчө эл аралык экономикалык ыйгарым укуктар тууралуу мыйзамга ылайык президент өлкөнүн саясатына, экономикасына жана улуттук коопсуздугуна карата тышкы коркунучтар болгон учурда аларды жөнгө салуу үчүн финансылык, экономикалык чараларды көрүүгө укуктуу.
Президент Трамп соода таңсыктыгы улуттук коопсуздукка коркунуч келтирет деген негизде быйыл апрелде импортко бажы төлөмдөрүн киргизген.
Соттор мыйзамды мындай чечмелөөгө каршы чыкты, президенттин соода багытындагы өнөктөш мамлекеттерден келген импортко пошлина салууга чексиз укугу жок деген бүтүмгө келишти. Алар мыйзам боюнча мындай укук Конгресске таандык деген тыянак чыгарды.
Соттун мындай чечими буга чейин Трамп киргизген пошлиналарды, эң жогорку бажы төлөмүн аныктаган келишимдердин келечегине байланыштуу суроо жаратууда.
Сотко кайрылуусунда Трамптын администрациясынын өкүлдөрү пошлинаны жокко чыгаруу экономикалык башаламандыкка кептейт деп эскертишти.
Апелляциялык сот өз чечими октябрдын ортосунда күчүнө кирет деген чечим чыгарып, муну менен Ак үйгө аны Жогорку сотто талашууга мүмкүнчүлүк берди. Трамптын администрациясы бул чечимге каршы Жогорку сотко даттанмакчы.
