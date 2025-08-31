Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Кытайга барды

Президенти Садыр Жапаров 31-августта, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу боюнча Тяньцзинь шаарына иш сапары менен барды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди.
Жапаровду "Биньхай" эл аралык аэропортунда Кытайдын илим жана техника министри Инь Хэчжун жана башка расмий адамдар тосуп алышты.
Президент бул сапардын жүрүшүндө Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына, ошондой эле Экинчи дүйнөлүк согуштагы Жеңиштин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларга катышат.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусу болот.
