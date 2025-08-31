Трамп: АКШ, Украина жана Орусиянын үч тараптуу жолугушуусу болот

АКШнын президенти Украина, Орусиянын президенттери жана өзүнүн катышуусундагы үч тараптуу жолугушуу болот деген ишеничте.
Бул тууралуу ал 30-августта Daily Caller басылмасына курган маегинде айтты.
Трамп Зеленский менен Путиндин эки тараптуу жолугушуусу болорунан күмөн санай турганын кошумчалап: "Эки тараптуу жолугушууну билбейм, бирок үч тараптуу кездешүү болот", - деп айтты.
Ал кайсы күнү жана кай жерде өтөрүн тактаган жок. Өзүнүн Путин менен жакшы ымаласын эске алып, согуш тезирээк токтойт деп ойлогонун кайталады. Бирок тараптар тынчтыкка даяр эмес болушу ыктымалдыгын кошумчалап, Украина менен Орусияны жаңжалын токтоо тууралуу чакырыктарга кулак салбаган балдардын урушуна салыштырды. Алар эртеби-кечпи өздөрү токторун белгиледи. Согушту улантуу "акылсыздык" болот деди.
Трамп Украина үчүн коопсуздук кепилдиктери тууралуу айтып жатып, америкалык жоокерлер украин жергесине жиберилбей турганын, кепилдикти Европа өлкөлөрү камсыздарын, Америка зарыл учурда гана жардам берүүгө даяр болорун кошумчалады.
Өзү бийлик чылбырын кармап турган кезде Кошмо Штаттар Украинага түз курал-жарак жөнөтпөй турганын, аны НАТО өлкөлөрүнө сатарын, алар өз кезегинде Украинага жеткирерин да айтты.
15-августта Трамп Путин менен Аляскада жолугушкан, бирок азырынча тынчтык келишимдери түзүлө электигин айткан.
Трамп Зеленскийдин Путин менен көзмө-көз жолугушуу демилгесин колдогон. Кремль Путин менен Зеленскийдин жолугушуусу белгилүү бир шарттар аткарылганда гана мүмкүн болорун айткан. Украин президенти Москваны эки тараптуу жолугушууну болтурбоо үчүн болгон күчүн жумшап жатат деп айыптаган.
Трамптын үч тараптуу жолугушуу тууралуу билдирүүсүнө Кремль азырынча комментарий бере элек.
