Йеменде Израилдин соккусунан хусилер өкмөтүнүн башчысы каза тапканы кабарланды

Йеменде Израилдин соккусунан "Ансар Аллах" (Йемендик хусилер) тобу түзгөн өкмөттүн башчысы Ахмед аль-Рахави өлгөнүн Erem News, йемендик Aden Al-Ghad гезити жана РИА Новости өз булактарына таянып жазып чыгышты.
Маалымат расмий тастыктала элек.
Aden Al-Ghad басылмасынын маалыматына караганда, израил армиясы Йемендин башкалаасы Санадагы аль-Рахави жашайт деген үйгө сокку урган. Анда аль-Рахави жана анын бир нече үзөңгүлөшү каза тапкан.
Erem News Ахмед аль-Рахавиден тышкары хусилердин жогорку саясий кеңешинин башчысы Махди аль-Машаттын жеке жардамчысы Абдулсалам аль-Манбахи, Башкы штабдын башчысы Мухаммада аль-Гамаринин аппаратын жетектеген Сахр аш-Шаржаби да өлгөнүн жазды.
Mako коргоо министри Мухаммад Насир аль-Аатфи менен Башкы штабдын башчысы аль-Гамари да каза болгонун кабарлады. Басылманын жазганына караганда, аль-Гамари Израилге каршы аскердик кампанияны башкарып келген.
Израилдин армиясы (ЦАХАЛ) 28-августта Санадагы хусилердин аскердик объектилерине "таамай сокку" урганын жарыялаган.
Иран колдогон "Ансар Аллах" тобу Йемендин басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөйт, баллистикалык ракетага ээ. Газа секторундагы согушту токтотууну талап кылып Израилди маал-маалы менен аткылап турат.
