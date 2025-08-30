Зеленский "рашизм" термини камтылган мыйзамга кол койду

Украинанын президенти Владимир Зеленский “Украин элинин улуттук эс тутуму мамлекеттик саясаттын негиздери жөнүндө” мыйзамынын негизинде “рашизм” түшүнүгүн расмий бекитти. Мыйзамды Жогорку Рада 21-августта жактырган.
Бул мыйзамда “рашизм” деген түшүнүккө төмөндөгүдөй аныктама берилген:
"Мамлекет-агрессор (Орусияда) режиминин негизин түзгөн, тоталитардык идеологиянын жана тажрыйбанын жаңы түрү. Ал орус шовинизминин жана империализмдин салттарына, СССРдеги коммунисттик режимдин жана улутчул социализмдин (нацизмдин) тажрыйбаларына негизделет".
Мыйзамда ошондой эле украин тилин жана маданий мурастарды коргоо Украинанын улуттук коопсуздугунун маанилүү бөлүгү катары бекитилген.
“Украинага 2014-жылдын февраль айында башталган куралдуу агрессияда баскынчылык кылган мамлекет тарыхый окуяларды бурмалап, манипуляция кылууда. Орусия куралдуу агрессиясы аркылуу украин элин өз тарыхынан ажыратууга аракет кылууда”, - деп жазылган мыйзамда.
Мындан тышкары мыйзамда “Украинанын көз карандысыздыгы үчүн согуш”, “Улуттук эс тутум”, “Тарыхый антиукраиналык пропаганда”, “Украин элине каршы кылмыштар” деген жоболор бар. Жаңы кабыл алынган документке ылайык, Украина тууралуу илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, бул өлкөнүн тарыхын кеңири жайылтууга мамлекет ар тараптуу колдоо көрсөтөт.
"Рашизм" термини 2008-жылы Орусия менен Грузиянын урушу учурунда пайда болгон. Кийин Орусия Украинага кол салгандан тарта бул сөз кеңири колдонула баштаган. (KS)
Шерине