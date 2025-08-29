Атактуу композитор Родион Щедрин көз жумду

93 жашка караган курагында белгилүү советтик жана орус композитору Родион Щедрин жума күнү Мюнхен шаарында каза болгонун жакындары билдиришти. "Щедрин - дүйнөлүк музыкалык маданиятта уникалдуу көрүнүш, өзүнчө бир эпохага айланган", - деп айтылат Москвадагы Чоң театр тараткан маалыматта.
Жети опера, беш балет, ондогон камералык музыка, театр, киного жазылган чыгармалардын автору "Конёк-Горбунок", "Кармен-сюита", "Анна Каренина" балеттери, "Лолита", "Мертвые души" опералары жана башка чыгармалары аркылуу дүйнөгө таанылган. СССРдин Эл артисти, Орусиянын бир катар мамлекеттик сыйлыктарынын ээси болчу. 1989-жылы СССРдин депутаты болуп шайланып, демократиялык реформаларды колдогон парламенттик топтун активдүү мүчөсү болгон.
Аялы, атактуу балерина Майя Плисецкая менен 1990-жылдардын башынан тартып Германиянын Мюнхен шаарында жашады. Плисецкая 2015-жылы каза болгон.
