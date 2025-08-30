Орусия дагы алты адамды "чет элдик агент" тизмесине киргизди

Орусиянын Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, “чет элдик агент” тизмесине киргендердин катарында публицист, блогер Анатолий Несмиян, юрист Борис Кузнецов, активисттер Ирия Везикко жана Юрий Бобров жана журналисттер Олеся Кривцова менен Евгений Кротенко бар.
Министрликтин маалыматында, бул адамдар Орусиянын бийлигинин жүргүзгөн саясаты, айрым чечимдери тууралуу "жалган маалыматтарды" тараткан жана "чет элдик агенттердин" контентин жаратууга же жайылтууга катышкан.
Олеся Кривцова норвегиялык Barents Observer басылмасынын журналисти. Ал 2023-жылы орус армиясын “дискредитациялоо” жана “терроризмди актоо” беренелеринин негизинде куугунтукка алына баштаганда Орусиядан чыгып кеткен.
Блогер жана публицист Анатолий Несмиян 2024-жылдын июнь айында “Экстремисттер жана террористтердин” тизмесине киргизилген. Анын айтымында, ага каршы "Терроризмди актоо" беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Буга анын "Крокус Сити Холлдогу" терракт боюнча жазган посту негиз болгон.
“Чет элдик агент” түшүнүгү Орусиянын мыйзамдарына 2012-жылы киргизиле баштаган. Алгач бул макам чет элден каржылык жардам алган жана саясий ишмердүүлүк менен алектенген коммерциялык эмес уюмдарга берилчү. Кийинчерээк мыйзамга өзгөртүү киргизилип, жарандык активист, журналист, укук коргоочу жана ЖМКга карата колдонула баштаган.
2025-жылы Орусиянын Мамлекеттик Думасы "чет элдик агенттер" макамын ыйгаруу боюнча кеңири мыйзамдар топтомун кабыл алды. (KS)
