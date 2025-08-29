Израил Газаны "кооптуу согуш аймагы" деп атады. Барымтага алынган бир кишинин сөөгү табылды

Жума күнү Израил аскерлери Газада таап чыккан адамдын сөөгү 2023-жылдын 7-октябрында палестин тарап барымтага алган Илан Вайсс экени такталды. Анын жанында дагы бир кишинин денесинин айрым бөлүктөрү табылды.
Палестинанын Саламаттык сактоо министрлиги соңку 24 саат ичинде Израил кайрадан жанданткан куралдуу жортуулдардан 50дөн ашуун киши өлгөнүн кабарлады. 300дөн ашуун адам ачарчылыктын азабын тартууда, акыркы бир күн ичинде беш киши ачарчылыктан көз жумду, алардын экөө жаш балдар, деп айтылат Газадан таратылган кабарларда.
Британия өкмөтү эмки айда Лондондо өтө турган курал-жарак көргөзмөсүнө барууга Израидин расмийлерине уруксат берген жок. Бул чечим Израил армиясынын Газа тилкесиндеги согуштук операцияларынан улам кабыл алынганы айтылды.
Улуттар уюмунун балдар кору - ЮНИСЕФ уюмунун өкүлү алардын Газадагы кызматкерлери ачарчылыктан жабыр тарткан балдарга тамак таратууга үлгүрбөй жатканын маалымдады.
