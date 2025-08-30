Львовдо Жогорку Раданын мурдагы спикери Андрей Парубийди атып кетишти

Украинанын Жогорку Радасынын мурдагы спикери Андрей Парубийди Львовдо атып кетишкенин "Азаттыктын" украин кызматы жазды.
Мурдагы спикерге кол салган киши из жашырып кеткен, аны издөө уланууда.
"РБК-Украина" өз булактарына таянып кол салган кылмышкер курьер катары кийинип, кылмышты ишке ашырганын билдирди. Окуя болгон жерде жети ок табылган.
Парубийдин өлүмүн Украинанын президенти Владимир Зеленский жана Львов облустук аскердик администрациясынын башчысы Максим Козицкий ырастап, кылмышкер изделип жатканын айтышты.
Андрей Парубий 2016-2019-жылдары Жогорку Радада спикер болгон. Ал 1971-жылы Червоноградда туулган, Украинанын Европага багыт алышын колдоп келген.
Евромайдан мезгилинде ал чатыр лагеринин коменданты болуп, Майдандын коргонуу тармагын жетектеген. 2014-жылдын февралынан августуна чейин Украинанын Улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешинин катчысы кызматын аркалаган.
Шерине