Украина Орусиянын мунай заводдоруна сокку урганын билдирди

Украинанын Башкы штабы 30-августка караган түнү Орусиянын Краснодар жана Сызрандагы эки мунай заводуна дрондор менен сокку урганын жарыялады.
Маалыматта сокку "душмандын чабуул коюу потенциалын азайтуу, күйүүчү май жеткирүүгө бөгөт коюу" максатын көздөй турганы айтылат. Бутага алынган ишканаларда жарылуу жана өрт болгону жазылган.
Украин тараптын маалыматына караганда, Краснодардагы мунайды кайра иштетүүчү заводу жылына үч миллион тоннага чейин мунай өндүрөт, орус армиясын күйүүчү май менен камсыздоодо колдонулат.
Сызрандагы заводдун кубаттуулугу жылына 8 жарым миллионго жакын тоннаны түзөт.
Краснодар крайынын башчысы мунай заводуна дрон сыныктары тийип, өрт чыкканын ырастады. Расмий маалыматка караганда, технологиялык жабдыкка зыян келтирилип, 300 чарчы метр аянтты өрт чалды. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок.
