Судьялар кеңеши эки судьяны жоопко тартууга макулдук берди

Судьялар кеңешинин 29-августтагы жыйынында Ош шаардык сотунун судьясы С.Р.Шны кызматынан убактылуу четтетүү жөнүндө сунушун президентке киргизүү чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Кыргызстандын судьялар кеңешинин сайтында жазылган.
Буга чейин кеңешке Ош шаардык сотунун судьясы С.Р.Шны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө сунушун Башкы прокурор Максат Асаналиев киргизген.
Тоң райондук сотунун судьясы Г.Н. Абдинасировага карата соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргендигине байланыштуу президент Жапаровго анын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө сунуш жөнөтүлдү.
Башкы прокуратура аталган судьяларды жоопкерчиликке тартуу боюнча сунушуна эмне негиз болгонун тактаган эмес.
Судьялар кеңешинин маалыматындагы инициал Ош шаардык сотунун судьясы Рустам Саткынбаевдин ысымына туура келет.
Аты аталган судьялар комментарий бере элек. (KS)
