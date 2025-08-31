Бишкекте төрт адамды сүзүп кеткен айдоочу кармалды

Бишкектеги Гагарин көчөсүндөгү жөө өтмөктөн төрт адамды сүзүп кеткен унаанын айдоочусу кармалды.
Бул тууралуу шаардык жол кайгуул мекемесинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, бүгүн түштөн кийин Гагарин көчөсүнөн “Хундай Палисад” үлгүсүндөгү автоунаа жөө өтмөктөн өтүп бараткан төрт адамды сүзүп, качып кеткен.
Кырсыктан 71 жаштагы адам каза болуп, калган үчөө ооруканага жаткырылды. Алардын бири үч жаштагы наристе.
Кырсыктан соң изин жашырган унаанын айдоочусу аныкталып, кармалды. Ал мас абалында болгону кабарланды.
Учурда бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды.
Шерине