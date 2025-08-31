Ташиев Нарында жол куруп жаткан компания жетекчисин камакка алууну тапшырды

УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарын шаарындагы Шералиев көчөсүндөгү жолду жасап жаткан “Бета Групп” компаниясынын жетекчисин камоону тапшырды. Бул тууралуу Ташиев Сузактагы сапарынын жүрүшүндө билдирди. Ал Транспорт министрлигинин Жол чарба департаментинин жетекчисинен Нарындагы жолдун курулушу эмне себептен кечеңдеп жатканын сураган. Департамент жетекчиси Камилжан Абдыкалыков подрядчы компания курулушту бүтүрө албай жатканын билдирген.
Мындан соң Ташиев сөз болуп жаткан жолду куруп жаткан “Бета Групп” ишканасынын жетекчисин камакка алууну буюрду. Ал Нарында оңдолуп жаткан Ленин жана Шералиев көчөлөрүнүн курулушу 10-октябрга чейин бүтпөсө, Транспорт министрлигинин жетекчилеринин жоопкерчилиги караларын билдирди.
“Азаттык” Нарында жол салып жаткан компания жетекчилиги же өкүлдөрүнөн комментарий ала алган жок.
Июнь айынын аягында Нарын шаарынын тургундары калаанын көйгөйүн ырга салып, жыйынтыгында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарынга барып, жыйын өткөргөн. Анда Ленин жана Шералиев көчөсүн оңдоп жаткан “Бета Групп” ишканасын кескин сындаган. Шералиев көчөсүн оңдоо ишин 15-августка чейин бүткөрүү тапшырмасы берилген
Нарындын тургундары жол сапатсыз курулуп, өз убагында бүтпөй жатканын соцтармактарга кайра жазып чыккан.
Буга чейин “Азаттык” жалпы баасы 844 млн. сомго бааланган Ленин жана Шералиев көчөсүн “Бета Групп” деген компания салып жатканын, аталган ишкана Бишкек шаардык мэриясынын “кара тизмесине” илингенин жана жетекчиси эки жолу камалып чыкканын иликтеген.
