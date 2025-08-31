Орусия Украинанын энергетикалык жайларын бутага алды. Одессада миңдеген киши жарыксыз калды

Орусиянын дрондору 31-августка караган түнү Украинанын Одесса облусун бутага алды. Жергиликтүү бийлик облустагы үчүнчү чоң шаар Черноморск катуу соккуга кабылганын билдирди.
Облуста төрт энергетикалык объект жабыркап, 29 миңдей киши жарыксыз калды. Бир киши жараат алганы кабарланды.
Херсон облусунда орус армиясынын соккуларынан бир киши каза таап, сегизи жараат алды. Турак жайлар, май куюучу жай жана башка объектилер зыян тартты.
Днепропетров облусунун Синельников районунда аткылоонун кесепетинен бир кишинин өмүрү кыйылды, алтоо жарадар болду.
Украинанын Куралдуу күчтөрү билдиргендей, түнү менен Орусия 142 дрон менен чабуул койду, анын 126сы атып түшүрүлдү.
Акыркы апталарда эки тарап тең бири-биринин энергетикалык объектилерине чабуулду күчөттү.
Шерине