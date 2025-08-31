Герасимов согуш уланарын, орус армиясы чабуул коюп жатканын билдирди

Орусия Украинадагы согушту (Москва аны "атайын аскердик операция" деп атайт) токтотпой турганын 30-августта орус Куралдуу күчтөрүнүн Башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов билдирди. Анын айтымында, орус армиясы чабуул коюуну улантат.
Герасимовдун мындай билдирүүсүн Коргоо министрлиги жарыялады.
Маалыматта генерал 2025-жылдагы жазгы-жайкы кампанинын жыйынтыгын чыгарып, мындан аркы кадамдар тууралуу тапшырмаларды аныктаганы жазылган. Герасимов анда күз мезгилине тапшырма, милдеттер аныкталарын айткан. Ал стратегиялык демилге азыр толук орус армиясында экенин белгилеп, жайындагы чабуулдарда ийгилик болбогонун украин армиясы көп жоготууларга карабай каршы турганы менен түшүндүрдү. Ошол эле кезде Орусиянын жоготуулары тууралуу маалымат берген жок.
Валерий Герасимовдун айтымында, орус армиясы азыр Украинанын Луганск облусунун 99,7%, Донецкинин 79%, Запорожьенин 74%, Херсон облусунун 76% көзөмөлдөйт.
Бул маалыматтар негизинен көз карандысыз баалоолорго жакын, бирок Герасимовдун Донецк боюнча берген эсеби көбүрөөк. Башкы штабдын башчысы мындан тышкары Орусия Украинанын Сумы жана Днепропетров облустарындагы бир нече калктуу пункттарга көзөмөл орнотконун кошумчалады. Ушул аптада "Медуза" жана "Медиазона" 2025-жылдын августуна карата Украинадагы согуштагы Орусиянын жоготуулары 219 миңге жакындаганын иликтеп чыккан.
"Би-би-си", "Медиазона" жана ыктыярчылардын ачык булактардын негизиндеги тизмесинде августтун аягына карата бул сан 125 681 кишини түзгөн болчу.
Бирок бул көрсөткүч бардык жоготууну камтыбашы мүмкүн, анткени өлгөндөрдүн баарынын эле тизмеси ачык жарыяланбайт. 2023-жылы согушта Орусиянын 50 миңдей аскери каза тапса, 2024-жылы 93 миңге жеткен.
