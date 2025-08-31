Президент Жапаров быйыл курулуш тармагында 137,8 пайыз өсүш болгонун билдирди

Быйыл жылдын жети айында Кыргызстандын ички дүң өнүмдүн (ИДӨ) көлөмү 865,2 млрд сомду түзүп, 11,5 пайызга көбөйдү.
Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 30-августта Жалал-Абадда эгемендик майрамына карата уюштурулган иш-чарада айтты.
"Өлкөбүздүн булуң-бурчунда курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан чак, - деген президент 2025-жылдын жети айынын жыйынтыгы боюнча курулуштун өсүү темпи 137,8 пайыз болгонун белгиледи.
Буга чейин өкмөт Кыргызстан ИДӨнүн өсүү темпи боюнча Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө мамлекеттердин арасында биринчи орунга чыкканын билдирген. Өнөр жайда өсүү 11,4%, фармацевтика 2,4 эсе, тамак-аш азыктарын өндүрүүдө 49%, химиялык продукцияда 29,3, кен казууда 14,6% өсүш болгонун маалымдаган.
