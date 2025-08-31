Мерц: Германия Орусия менен конфликт абалында турат

Германия Орусия менен конфликт абалында турганын канцлер Фридрих Мерц LCI телеканалындагы маегинде билдирди.
Анын айтымында, Москва Германиянын көп бөлүгүндө дестабилизация боюнча операция жүргүзүп, социалдык тармактар аркылуу өлкөнүн ички ишине кийлигишип жатат.
Буга чейин Мерц Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы согушту токтотуу даяр экенин көрсөтпөй жатканын айткан. Канцлер Орусияга басымды күчөтүү ниетин жарыялаган.
Орусиянын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Мерцтин Москва Германиянын ички ишине кийлигишип жатканы тууралуу сөзүнө «бул суроону психиатрга бериш керек» деп жооп бергенин ТАСС жазган.
Украина президенти Владимир Зеленский АКШ президенти Дональд Трамптын келишимге келүү үчүн Орусияга берген мөөнөтү 1-сентябрда аяктайт.
Шерине