1-сентябрда Орусиянын күчтөрү Запорожье облусунда жайгашкан Пологи районунун Омельник айылына абадан сокку урду. Бул тууралуу Запорожье облусунун аскердик администрациясынын башчысы Иван Федоров маалымдады.
Анын айтымында, соккуга көп кабаттуу үйлөр туш болгон. Кол салуудан бир нече үй талкаланып, алардын биринде жашаган 64 жаштагы жубайлар каза болгон.
Украинанын Куралдуу күчтөрүнүн аба күчтөрү билдиргендей, 1-сентябрга караган түнү Орусия Украинанын аймагына жалпы 86 дрон менен сокку жасаган. Алардын 76сын Украина атып түшүрдү.
Сумы облусуна болгон чабуулдан эки адам жаракат алды.
Орус армиясы 30-августка караган түнү да Украинанын Запорожье шаарына сокку уруп, андан бир киши каза тапты, 22си жараат алган, арасында үч бала бар.
Москва далилдерге карабастан Украинанын шаарлары менен айылдарынын жарандык инфраструктурасына чабуул жасап, социалдык объектилерин талкалап жатканын четке кагып келет.
Украин бийлиги жана эл аралык уюмдар бул соккуларды Орусиянын "аскердик кылмышы" катары санайт. (AiA)
