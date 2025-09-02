Ооганстандагы зилзаладан каза болгондор 1 миң 100дөн ашты

Ооганстандагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 1 миң 124 кишиге жеткенин Кызыл Чырым коому билдирди. Эл аралык уюмдун маалыматына караганда, жеринде гуманитардык жардам берген топтор иш алып барып жатат.
“3 миң 251 киши жараат алды жана 8 миңден ашык турак жай кыйрады”, - дедп билдирди Кызыл Чырымдын Ооганстандагы өкүлчүлүгү.
Ооганстандын чыгышында, Гиндукуш аймагында 6,0 баллдык жер титирөөдөн жүздөгөн киши каза тапканы кабарланды.
АКШнын Геологиялык кызматы (USGA) билдиргендей, жер титирөө 31-августта жергиликтүү убакыт боюнча 23:45те болгон. Анын очогу Желал-Абаддан түндүк-чыгышы көздөй 27 чакырым алыстыкта орун алган.
БУУнун баш катчысы Антониу Гутерриш, башка мамлекеттер жаратылыш кырсыгына байланыштуу ооган элине көнүл айтып, колдоо көрсөтүүдө.
Өткөн апталарда Нангархар провинциясында күтүүсүз нөшөрлөп жааган жаандан кийин катуу суу ташкыны болгон, анда кеминде беш киши каза таап, эгин аянттарын, мал-мүлктөрдү сел алып кеткен.
Шерине