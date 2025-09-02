Ооганстанда куткаруу иштери уланууда, Талибан бийлиги жардам сурап кайрылды

Талибан бийлиги Ооганстанда катуу жер титирөөдөн жабыркаган райондорго чукул жардам сурап эл аралык коомчулукка кайрылды. Чордону Кунар чөлкөмүнө туш келген зилзаладан өлгөндөрдүн саны 800 адамдан ашты, алыскы тоолуу райондордо курмандыктар саны дагы өсүшү мүмкүн экени эскертилди. Куткаруучулар урандылар астынан адамдарды алып чыгуу иштерин шейшембиде улантышты.
Батыш өлкөлөрү Ооганстанга гуманитардык жардам жөнөтө баштады. Ансыз да тамак-аш тартыштыгынан, соңку кездери көбөйгөн катуу жамгыр, кыян, жер көчкү өндүү табият кырсыктарынан, колдоо көрсөтчү бир катар эл аралык долбоорлор жабылып калганынан жабыркаган ооган коомчулугу азыр шашылыш жардамга муктаж, - деп айтылат ооган өкмөтү тараткан маалыматта.
1-сентябрга караган түнү Ооганстандын Пакистан менен чек арасына жакын аймактарында бир катар шаар, айыл-кыштактарды кыйратып, миңдеген турак жайларды талкалаган 6 баллдык жер титирөөдөн жүздөгөн киши каза таап, 2800дөн ашууну жараат алганы кабарланган.
