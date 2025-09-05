Орусиянын Коргоо министрлиги аннексияланган Крым, Азов, Кара деңиз, жалпысынан 11 аймактын үстүнөн Украинанын 92 учкучсуз учагы атып түшүрүлгөнүн билдирди. Министрликтин маалыматына караганда, Рязань облусунун үстүнөн 9 дрон жок кылынды. Аймактын губернатору Павел Малков "дрондун сыныктары өндүрүш ишканасынын аймагына түшкөнүн, анын кесепетин жоюу иштери жүрүп жатканын" билдирди. Губернатор кайсыл ишкана экенин ачыктаган жок.
Рязандын жашоочулары мунай иштетүүчү заводдо өрт чыкканын кабарлашты.
Украинанын Exilenova+ Телеграм-каналы заводго сокку урулганын жазды.
Украинанын Улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин Дезинформацияга туруштук берүү борборунун жетекчиси Андрей Коваленко өзүнүн Телеграм-каналына соккуда Рязань мунай иштетүү заводу бутага алынганын белгилеп, "мыкты иш" деп жазды.
Ушул эле маалыматты Украинанын Учкучсуз учактар системасы боюнча күчтөрүнүн командачысы Роберт Бровди (аскердеги белгиси "Мадяр") дагы ырастады. Анын белгилешинче, Луганск мунай базасына дагы сокку урулду.
