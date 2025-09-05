Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, Канат Сагынбаев эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри болуп дайындалды. Жогорку Кеңеш 3-сентябрдагы жыйында Сагынбаевди министр кызматына дайындоого макулдук берген.
25-августта мамлекет башчы кол койгон тескемеге ылайык, Равшанбек Сабиров эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматынан бошотулуп, президентке караштуу Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору болуп дайындалган. Ошол эле күнү Сагынбаев министрдин милдетин аткаруучу болуп бекитилген.
Буга чейин 45 жаштагы Сагынбаев президенттик администрацияда бөлүм башчы, башкармалыктын жетекчи орун басары болуп иштеген. (КЕ)
