ЧУКУЛ КАБАР!
5-Сентябрь, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 14:29
Жаңылыктар

6-сентябрдын аба ырайы: Жаан-чачын жаабайт

6-сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын жаабайт. Күндүз Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде гана өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12…17, күндүз 29…34

Талас өрөөнүндө түнкүсүн 8…13, күндүз 24…29

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 15…20, күндүз 30…35

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 9…14, күндүз 22…27

Нарын облусунда түнкүсүн 9…14, күндүз 23…28

Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 15…17°, күндүз 32…34° жылуу болот.

Чолпон-Ата шаарында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10…12°, күндүз 22…24° жылуу болот.

