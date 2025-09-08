Орусиянын жарандарына АКШнын визасы Астана менен Варшавада гана берилет

АКШнын Мамлекеттик департаменти америкалык иммиграциялык эмес визаларды, анын ичинде туристтик визаларды алуу эрежелесин жаңылады.
Мамлекеттик департаменттин сайтында мындай эрежелер камтылган буйрук дароо күчүнө киргени жазылган. Ага ылайык виза алуу үчүн маектешүүлөр кайрылган адам туруктуу жашаган же жарандыгы бар өлкөдө гана жүргүзүлүшү керек.
Бул тартип АКШнын элчилиги жок же консулдук иш-чаралар жүргүзүлбөгөн мамлекеттерге тиешелүү эмес.
Элчиликтин кызматкерлери кыскарып, консулдук иш-чаралар азайган Орусиянын жарандары ушул топко кирет. Мындай өлкөлөрдүн жарандары виза алуу үчүн АКШнын үчүнчү мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө гана кайрыла алышат.
Орус жарандары Казакстандын борбору Астанадагы жана Польшанын борбору Варшавадагы АКШнын элчиликтерине гана кайрыларын "Свобода" радиосу жазды.
АКШнын Мамлекеттик департаменти Казакстан жана Польшадан башка өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөр орусиялыктарга виза бербей турганын эскертти.
Украинанын жарандары да виза алуу үчүн Американын Краков жана Варшава шаарларындагы (Польша) дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө, Беларус жарандары Варшава менен Вильнюска кайрылса болору жазылган.
Шерине