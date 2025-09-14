Орусиядан кароосуз калган беш ымыркай алып келинди

Орусиянын балдар үйлөрүнө калтырылган кыргызстандыктардын беш ымыркайы Бишкекке алып келинди. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалымдады.
Маалыматка ылайык, наристелер Бишкектеги атайын балдар үйлөрүнө жайгаштырылды жана социалдык коргоого алынды.
Ошондой эле ымыркайларды биологиялык туугандарына өткөрүп берүү маселеси каралып жатат.
Москвадан буга чейин да кароосуз калган наристелер алып келинип, балдар үйлөрүнө же Кыргызстандагы туугандарына өткөрүлүп берилген учурлар болгон.
2011-жылдан тартып Орусиянын ар кайсы шаарларында кыргызстандык мигрант энелер төрөп, балдар үйлөрүнө таштап кеткен ымыркайларды алып келүү аракети башталган. Андан сырткары Казакстан, Сирия жана Ирактан дагы ондогон балдар келген. Алардын айрымдары өз туугандарына берилген, арасында асырап алары жоктору да болгон.(ZKo)
Шерине