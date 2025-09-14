Аба ырайы: көпчүлүк аймактарда өткүн өтөт

Синоптиктердин шашылыш билдирүүсүнө караганда, 16-18-сентябрь күндөрү Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт: мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаап, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаайт.
Абанын температурасы төмөндөп, күндүз 17...22, түнкүсүн 6…11 градус болот. Бийик тоолордо түнкүсүн -2…-7° суук болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши күтүлөт.
Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат.
15-сентябрда түнкүсүн Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Күндүз Ысык-Көл, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт.
Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7…12, күндүз 25…30;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 5…10, күндүз 21…26;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 7…12, күндүз 21…26;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 13…18, күндүз 27…32;
Нарын облусунда түнкүсүн 5…10, күндүз 22…27.
Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10…12°, күндүз 27…29° жылуу болот.
Шерине