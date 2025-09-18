Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
18-Сентябрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 11:34
Жаңылыктар

Былтыр Кыргызстанда абактарда жазасын өтөп жаткан 20 адам каза болду

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

Кыргызстанда 2024-жылы абактарда жазасын өтөп жаткан 20 адам каза болду. Анын ичинен бир киши өз жанын кыйган, калганы оорудан каза тапкан. Бул тууралуу Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Нурлан Сарчаев Жогорку Кеңештин 18-сентябрдагы жыйынында айтты.

Парламенттин депутаты Мирлан Самыйкожо акыйкатчы Жамиля Жаманбаевага кайрылып, жабык жайлардагы мындай окуяларды тыкыр текшерүү керектигин айтты.

Кыргызстанда буга чейин соттолгон же иши тергелип жаткан адамдар жабык жайларда каза болгон учурлар кездешкен.

2025-жылы 14-апрелде бир эле күндө Чүйдүн Молдовановка айылындагы №27 жана Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон районуна караштуу Бай-Мундуз айылында жайгашкан №10 түрмөдө жазасын өтөп жаткан эки адам каза болгон. Алардын биринин жакындары маркум абакта сабалганын айтып, арызданышкан. (BTo)

Дагы караңыз

Журналист Үсөн Касыбеков 76 жашында дүйнө салды

Сокулукта акимдин орун басары жер сатуудагы коррупцияга шек саналып кармалды

Бишкектеги мектептерге 500гө жакын мугалим жетишпейт

Журналисттерди коргоо комитети “Клооптун” мурдагы операторлоруна чыккан өкүмдү айыптады

Мамлекеттик туунун авторлорунун бири Жусуп Матаев көз жумду

Президент Жалал-Абад шаарын Манас деп өзгөртүү мыйзамына кол койду

Күрөш: Айпери Медет кызы дүйнө чемпионатында күмүш медал алды

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG