Путин президенттик администрация башчысынын орун басары Козакты иштен бошотту

Орусия президенти Владимир Путиндин көп жылдардан берки ишеничтүү адамы Дмитрий Козакты кызматынан бошоткон жарлыгы укуктук актылар порталында жума күнү жарыяланды. Эки күн мурдаараак ал кызматынан кетүү тууралуу арыз жазганы кабарланган.
Украинада төрөлгөн Козак 1990-жылдардан бери Путиндин жакын адамы саналып, акыркы 25 жылда бир катар жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеди. Украина менен Минск келишимин аткаруу боюнча сүйлөшүүлөрдө Кремлдин делегациясынын жетекчиси болуп турган.
2022-жылы 21-февралда Украинадагы согуш башталаар алдында болгон Орусиянын Коопсуздук кеңешинде сүйлөшүүлөрдү улантуу зарыл деген көз карашын билдирген. Бир катар маалымат каражаттары ал ыктымал согуш украин элинин, армиясынын катаал каршылыгына туш болот деп эскертип келгенин, кийин да Путинди сүйлөшүүгө көндүрүүгө аракет жасаганын жазышкан.
66 жаштагы Дмитрий Козак орус президентинин ишеничтүү адамы катары Кыргызстанга бир нече жолу барып, жогорку жетекчилик менен көзмө-көз жолугушуулар өткөргөн. 2020-жылкы октябрь окуялары маалында ал бийлиги олку-солку болуп турган экс-президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушканы белгилүү. Москвалык айрым маалымат булактары Козак мындан ары бизнес тармагында иштеши мүмкүн деп жазышты.
