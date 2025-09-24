Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
24-Сентябрь, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 15:08
Жаңылыктар

Өзбек президенти Нью-Йоркто АКШ президенти менен жолугушту

Өзбекстан менен АКШ президенттери Нью-Йоркто жолугушту. 23-сентябрь, 2025-жыл.
Өзбекстан менен АКШ президенттери Нью-Йоркто жолугушту. 23-сентябрь, 2025-жыл.

БУУнун Башкы ассамблеясына катышканы барган Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жыйындан тышкаркы убакта АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушту.

Мурунку күнү Өзбекстан АКШдан 22 "Боинг" учагын сатып алуу тууралуу бардыгы 8 миллиард долларлык макулдашууга кол койгону жарыяланган.

Трамп соцмедиада жарыяланган постунда бул жаңылыкты жогору баалап, макулдашуулар "35 миңдей жаңы жумуш ордун түзүүгө жол ачарын" белгилеп, өзбек президентин "сөзүнө турган адам" деп мактады.

"Боинг" учактарын сатып алуудан тышкары Өзбекстан америкалык Traxys компаниясы менен сейрек кездешүүчү металлдарды иштетүү боюнча 1 миллиард долларлык келишимге кол койгону кабарланды.

АКШ президентинин администрациясынын кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси, Ташкентте төрөлгөн Сержио Гор Өзбекстан менен түзүлгөн келишимдерди "тарыхый чечимдер" деп баалап, эки өлкө ортосунда дагы бир катар биргелешкен долбоорлор каралып жатканын кошумчалады.

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG