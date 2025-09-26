Синоптиктердин билдирүүсүнө караганда, 27-сентябрда түнкүсүн Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал-Абад, Чүй облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Жалал-Абад облусунун өрөөндөрүндө, Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7…12, күндүз 24…29;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 6…11, күндүз 22…27;
Баткен облусунда түнкүсүн 9…14, күндүз 23…28;
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 10…15, күндүз 24…29;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 3…8, күндүз 16…21;
Нарын облусунда түнкүсүн 3…8, күндүз 18…23.
Бишкек шаарында жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10…12°, күндүз 25…27° жылуу болот.
27-сентябрдын аба ырайы: Айрым аймактарда жаан жаайт
