Кемпир-Абад иши боюнча сот отуруму кайрадан кийинкиге калды

26-сентябрда Бишкек шаардык сотунда Кемпир-Абад иши боюнча жараян дагы жылдырылып, кийинки отурум 1-октябрга белгиленди. Буга айыпталуучулардын айрымдарынын адвокаттары сотко келбей калганы негиз болду.
Шаардык сотко Кемпир-Абад иши 2024-жылдын август айында түшкөн. Бирок бир жылдан ашык убакыттан бери ар кандай себеп менен ишти кароо баштала элек.
Былтыр 14-июнда Бишкектин Биринчи май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Кемпир-Абад иши боюнча “Массалык башаламандыктар” жана “Бийликти күч менен басып алуу” беренелери менен шек саналган 22 саясатчыны жана активистти актаган.
Эртеси, 15-июнда президент Садыр Жапаров сот чечимине комментарий берип, “эгер мен сот болсом бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айыппул же пробация” деген. Июль айында Башкы прокуратура Биринчи май райондук сотунун өкүмүнө каршы шаардык сотко апелляциялык арыз берген.
Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022-жылы октябрда камалган. Алардын айрымадарынын иши өзүнчө бөлүнүп алынган.
Кылмыш ишин милиция козгоп, айып таккан. Айыпталуучулар аларга тагылган киненин баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. (КЕ)
