Ди Вэнс: Орусия Украина боюнча сүйлөшүүлөрдөн баш тартууда

АКШнын вице-президенти Жей Ди Вэнс Fox News телеканалына берген маегинде акыркы апталарда Орусия Украина менен эки тараптуу жана Вашингтондун катышуусунда үч тараптуу сүйлөшүүлөрдөн баш тартканын билдирди.
"Биз мурдагыдай эле тынчтыкты жактайбыз, бирок танго үчүн экөө керек", — деген Вэнс Москва "көзүн ачып, чындыкты" кабыл алат деген үмүтүн айтты.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп буга чейин үч тараптуу сүйлөшүүлөргө ишеним артып жатканын жарыялаган. Орусиянын башчысы Владимир Путин Украинанын лидери Владимир Зеленский менен жолугушуу болушу ыктымалдыгын четке каккан эмес, бирок Киев менен маанилүү маселелерде макулдашууга жетишүү мүмкүн эместигин айткан.
Трамптын администрациясы ошол эле маалда НАТО өлкөлөрү аркылуу Украинага ыракка жетүүчү ракета жеткирүү маселесин талкуулап жатат. Вэнстин айтымында, акыркы чечимди Трамп АКШнын кызыкчылыгын эске алуу менен кабыл алат.
The Wall Street Journal мурдараак Трамп Украинага ыраакка жетүүчү курал, анын ичинде "Томагавк" ракеталарын берүүгө макул экенин жазган. Axios басылмасынын булактары Трамп аны НАТО аркылуу берүүгө каршы деген оюн билдиришкен.
НАТОнун баш катчысы Марк Рютте украин-орус согушу сүйлөшүүлөр менен чечилерин, тынчтыкка жетишилген соң Украинага коопсуздук кепилдиктери берилерин айткан.
