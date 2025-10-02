Айсулуунун өлүмү тууралуу маалымат берген Сыймык Нарынбек уулуна иш козголду

Ысык-Көл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмү тууралуу коомчулукка, журналисттерге анын агасы катары маалымат берген Сыймык Нарынбек уулуна кылмыш иши козголуп, кармалды.
Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматынын жетекчиси Султан Макилов 2-сентябрда “Кабар” улуттук маалымат агенттигинде суроолорго жооп берип жатып айтты. Анын сөзүнө караганда, Сыймык Нарынбек уулуна Кылмыш-жаза кодексинин “Кылмыш жасалгандыгы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасоо” беренеси менен айып коюлду жана эми сотто бөгөт чарасы каралат.
ИИМ “Айсулуу Мукашеванын тууганымын” деп журналисттерге маалымат берген Сыймык Нарынбек уулу анын жакыны болбогонун, буга чейин ал уурулук жана алдамчылык жасоого шек саналып, жоопкерчиликке тартылганын билдирген.
Министрлик 1-октябрда тараткан видеодо Сыймык Нарынбек уулу 2002-жылы Нарын шаарында туулганын, социалдык тармактарда катталуучу чогултуу үчүн ушундай ишке барганын, өзүн ИИМдин кызматкери деп тааныштырып Айсулуу Мукашеванын туугандарынан, тааныш-билиштеринен маалымат чогултканын айткан.
Видео каякта кандай шартта тартылганы белгисиз. Анын жакындары комментарий бере элек.
Ал эми Айсулуу Мукашеванын жакындары Сыймык Нарынбек уулунан кызды издөө ишине жардам берүүнү суранышканын билдирген.
Башта анын номурун журналисттер отурган WhatsApp тайпага Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын (ШИИБ) Кайгуул милиция башкармалыгынын инспектору Надырбек Жусупов салып, Сыймык Нарынбек уулу маркум кыздын агасы экенин жазган.
Айсулуу Мукашеванын өлүмү боюнча коомчулукка өзүн “кыздын агасымын” деген Сыймык Нарынбек уулу маалымат бере баштаган. Ал бир катар медиага кыздын өлүмү, аны издөө иштери тууралуу айтып берген.
Айсулуу Мукашева 27-сентябрда Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунда Каракол шаарына курбусунукуна кеткен бойдон дайынсыз жоголгон.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, аны Барскоон айылында 41 жаштагы шектүү Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаасына салып кетип, Жеңиш айылында зордуктаган. Андан соң Тоң районунун Кажы-Сай айылынын чыгыш тарабында жайгашкан көлмөнүн жанына алып барып мыкаачылык менен муунтуп өлтүргөн. Кийин кыздын сөөгүн Чүй облусунун Кемин районунун Жел-Арык автожолунун 14-чакырымына, башкача айтканда, Боом капчыгайына ыргытып жиберген.
Шектүү кылмышын жашыруу үчүн автоунаасын жууп-тазалап таштап кетип, уюлдук телефонун жана сим-картасын жок кылган. Аны ИИМдин Кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жана Жети-Өгүз райондук милициясынын кызматкерлери Бишкек шаарынын кичи райондорунун биринде жашынып жүргөн жеринен кармаган.
41 жаштагы шектүү буга чейин бир нече жолу соттолгон. Ал Жети-Өгүз райондук сотунун чечими менен эки айга камакка алынып, ишти мындан ары тергөөнү министрликтин Тергөө кызматы алды.
Айсулуу Мукашеванын сөөгү 30-сентябрда айылында жерге берилди. Анын жакындары шектүүгө катуу жаза берүүнү талап кылып жатышат. (BTo)
